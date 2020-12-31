يدخل حيز التنفيذ اليوم.. الملفات التاريخية في اتفاق «بريكست»

وقع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، رسميا، على الاتفاق التجاري الذي تفاوض عليه التكتل الأوروبي وبريطانيا، خلال الأشهر التسعة الماضية، وبعد 3 سنوات من المفاوضات على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، عند الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش، بحسب قناة «يورو نيوز».

ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين، وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى.

والاتفاقية تحدد شكل العلاقة التجارية بين جاري المانش، وتحتاج إلى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.

ومن أهم المحطات التاريخية في ملف بريكست:

- 23 يونيو 2016: الناخبون البريطانيون يصوتون من أجل خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، عبر 51.9% من الناخبين عن تأييدهم للخروج من الاتحاد في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية عام 2015.

- 29 مارس 2017: رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يتسلم رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تفعّل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لتبدأ بذلك عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، وافترض أن تستمر هذه العملية سنتين وتنجز نظريا في 29 مارس 2019.

- 22 نوفمبر 2018: توصل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى اتفاق مؤقت حول العلاقات بينهما بعد بريكست، عقب أسبوع على تفاهمهما حول «اتفاق انسحاب» بريطانيا، وأقر مشروع الاتفاق في 25 نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل.

- 15 يناير 2019: صوت النواب البريطانيون ضد اتفاق الخروج الذي رفضوه بعد ذلك مرتين، وفي مارس ثم أبريل، وافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء بريكست، وحدد موعد الخروج في 31 أكتوبر.

- 24 يوليو 2019: بوريس جونسون المحافظ المؤيد لتنفيذ بريكست في موعده أو بدون اتفاق، يتولى رئاسة الحكومة خلفا لتيريزا ماي بعد استقالتها.

- 17 أكتوبر 2019: بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يعلنان توصلهما لاتفاق جديد، لكن النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على النص الذي ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل إرجاء جديدا لبريكست الذي حدد هذه المرة في 31 يناير 2020، وتقرر تنظيم انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر تلك السنة.

- 9 يناير 2019: جونسون يتمكن من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه مع بروكسل.