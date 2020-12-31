الليلة.. حفل غنائي بمنطقة الأهرامات لمحمد حماقي عبر «تيك توك»

تشهد منطقة الصوت والضوء بالأهرامات حاليا، الاستعداد لحفل غنائي ضخم للميجا ستار محمد حماقي، عبر تطبيق «تيك توك»، لاستقبال العام الجديد 2021.

وأعد للحفل بتجهيزات غير مسبقة، تبرز معالم الحضارة المصرية الفرعونية، التي تداعب خيالات الملايين حول العالم، ما يعد أفضل ترويج للسياحة المصرية، بالاضافة الى متعة الاستمتاع بالأغاني المميزة للنجم المصري محمد حماقي، والتي تبرزها تقنيات تستخدم للمرة الأولى، لإضفاء متعه التفاعل بشكل مبهر مع اللايف.

ويظهر «حماقي» لجمهوره حول العالم في الساعة 11:55 مساء اليوم، بتوقيت القاهرة؛ إذ يشارك جمهوره استقبال الدقائق الأولى من العام الجديد 2021 عبر حسابه الخاص على تطبيق «تيك توك»، الذي دشنه خصيصا من أجل هذه المناسبة.

ووسط أجواء مبهرة تليق بمكان من أعظم عجائب الدنيا السبع، يقدم محمد حماقي باقة من أغانيه، التي تألق بها طول مشواره الفني، واختارها بعناية، بالإضافة إلى بعض المفاجأت التي من المقرر أن يهديها لجمهوره في هذه الليلة الساحرة.

ويتظم ويشرف على الحفل ministry of happiness محمد علام، وشهاب مظهر، ووليد توفيق، وصرحت نهلة مجدي مسؤولة «تيك توك»، أن الحفل سيظهر في شكل مبهر، وبه العديد من المفاجأت التي يقدمها المطرب لجمهوره، احتفالا بالعام الجديد، وأنهم فخورون بالعمل مع نجم بحجم محمد حماقي في هذا الحدث الضخم، الذي يتابعه الملايين من الجمهور، في مختلف انحاء العالم.