تفاصيل أول معرض لإحلال السيارات القديمة قبل انطلاقه الاثنين المقبل

تعتزم وزارة التجارة والصناعة، تنظيم أول معرض لإحلال السيارات القديمة، التي مر على تصنيعها 20 عاما، الاثنين المقبل، وحتى الأربعاء من نفس الأسبوع.

ويقام المعرض تحت اسم «المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة»، ومن المخطط أن تشارك فيه الجهات المعنية كافة ببرنامج إحلال السيارات القديمة، بداية من شركات السيارات العاملة بمصر، والبنوك التي ستشارك في إتاحة القروض لأصحاب السيارات الراغبين في الإحلال، إلى جانب عدد من الشركات المنتجة للصناعات المغذية، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة، برنامج إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، واستبدالها بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، ويستهدف تحويل نحو 250 ألف سيارة كدفعة أولى على عدة مراحل.

ومن المقرر أن يتضمن المعرض عددا من الفعاليات، تشمل عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، وسوف يتيح جناح خاص لاستلام طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، إلى جانب عقد ورش عمل، بهدف شرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدى مالكي السيارات.

وخلال المعرض، ستعلن وزارة التجارة عن الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة، لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة، وآليات تنفيذ عملية الإحلال.

كما سيشارك ممثلو شركات السيارات الأجنبية من خلال جلسات عمل افتراضية، لتقديم تجارب ونماذج السيارات المنتجة، وبحث فرص التعاون بين ممثلي مراكز البحث العلمي، ذات الصلة بالصناعات الهندسية مع شركات السيارات العالمية، وفرص تعميق التصنيع المحلي، بحسب بيان سابق لوزارة التجارة.

وتستهدف مبادرة إحلال السيارات، استبدال نحو 70 ألف سيارة قديمة، منها 55 ألف أجرة وملاكي، بجانب 15 ألف ميكروباص كدفعة أولى، ومن المخطط أن توفر حوافز مالية لأصحاب السيارات القديمة، فضلا عن إتاحة التقسيط بفائدة بسيطة تقل عن 5%.