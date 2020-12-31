ضبط مصنعين لإنتاج مراتب مغشوشة بعلامات تجارية مزورة في سوهاج

شنت الأجهزة الرقابية في محافظة سوهاج حملة موسعة شملت عدداً من مراكز المحافظة، اليوم الخميس، أسفرت عن تحرير 35 قضية تموينية، من بينها ضبط مصنعين يعملان بدون ترخيص، لإنتاج مراتب لعلامات تجارية مملوكة للغير، بقصد الغش التجاري.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة لضباط مباحث التموين، وتم ضبط "ناصر ت. ج."، 42 سنة، يقيم دائرة مركز طهطا، لإدارته مصنع مراتب بدون ترخيص، وحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع، واستخدام علامات تجارية مملوكه للغير، بقصد الغش التجاري والتدليس.

وتم ضبط 400 طبقة أسفنج معدة للتصنيع، و200 ثوب قماش مراتب، و2 ماكينة كبيرة لتصنيع المراتب، وماكينه خياطه صغيرة الحجم، و17 مرتبة منتج نهائي، و40 شاسيه معدني، و20 مرتبة تحت التجهيز، و3100 استيكر لماركات مختلفة "سيرا وتاكي وهابي تك وجيرمان".

كما تم ضبط "حمدي س. ع."، 25 سنة، مدير مسئول مصنع مراتب، يقيم دائرة مركز طهطا أيضاً، لإدارته مصنع مراتب بدون ترخيص، وحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع، واستخدام علامات تجارية مملوكه للغير بقصد الغش التجاري والتدليس.

وتم ضبط 500 طبقة أسفنج معدة للتصنيع، و230 ثوب قماش مراتب، و2 ماكينة كبيرة لتصنيع المراتب، وماكينة خياطة صغيرة الحجم، و30 مرتبة منتج نهائي، و40 شاسيه معدني، و30 مرتبة تحت التجهيز، و2650 استيكر لماركات مختلفة "سيرا وتاكي وأورجنيال وفوربد وجيرمان".

وأسفرت الحملة عن ضبط "عمر م. ع."، 18 سنة، لإدارته مصنع منظفات بدون ترخيص، وحيازة واستخدام خامات مجهولة المصدر في عملية التصنيع، وحيازة منظفات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد الغش التجاري والتدليس، وتم ضبط 36 برميل منظف سائل زنة الواحد 90 كيلوجرام، و200 كيلو صابون سائل، و32 كيلو إريال غسيل، و32 كيلو معطر جو، و45 كيلو كحول، و50 عبوة كريم، و65 عبوة غسيل مطهر وشاور جيل، بإجمالي وزن 3 أطنان 600 كيلوجرام، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.