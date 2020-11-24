حملات تموينية لمواجهة الغش التجاري.. وضبط 15 ألف علبة سجائر مغشوشة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع، فقد تمكّنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط القضايا الآتية:

ضبط (3٫500 طن كبد) بحوزة (مسؤول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته الثلاجة "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية"كبده" منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (3٫750 طن كبد مجمدة) بحوزة (مسؤول عن ثلاجة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته الثلاجة "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية"كبده مجمدة" منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (15160 علبة سجائر ماركات مختلفة) بحوزة (مسئول عن مخزن سجائر دون ترخيص - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين) لإدارته المخزن "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من "السجائر" مجهولة المصدر وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (4٫585 طن شاي) بحوزة (مسؤول عن إحدى الشركات "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم مدينة نصر أول) لإدارته الشركة "دون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "شاي" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط (13٫600 طن مستلزمات إنتاج "زيوت – سلفونيك – معطر") بحوزة (مسؤول عن مصنع معطرات– كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لإدارته المصنع "دون ترخيص" واستغلاله في تصنيع العطور باستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.