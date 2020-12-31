مع اقتراب التنصيب.. الخدمة السرية تخطط لتعزيز الفريق الأمني ​​لـ«بايدن»

مع اقتراب مراسم تنصيب الديمقراطي جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير المقبل، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الخدمة السرية الأمريكية تخطط لتعزيز الفريق الأمني ​​للرئيس المنتخب، بالعديد من عملائها الذين عملوا مع الأخير، عندما كان في منصب نائب الرئيس، في عهد باراك اوباما.

وكان المجمع الانتخابي، أكد في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي جرت في نوفمبر الماضي، أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يسعى لفترة ولاية رئاسية ثانية.

وحصل جو بايدن على 306 أصوات في المجمع، مقابل 232 صوتا لمنافسه دونالد ترامب؛ إذ أرسلت النتيجة إلى الكونجرس للموافقة عليها بصورة رسمية، في يناير المقبل.

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن هذا الإجراء يأتي على خلفية شكوك أثارتها حاشية بايدن من أن بعض موظفي الخدمة السرية، قد يتعاطفون مع ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق آخر، قتلت شرطة مدينة «منيابوليس» الأمريكية بالرصاص رجلا في تبادل لإطلاق النار خلال تفتيش مروري، وهو أول من يلقى حتفه برصاص الشرطة منذ وفاة «جورج فلويد».

وقتل فلويد، في 25 مايو الماضي، بعد أن جثم رجل شرطة بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق.

وقال قائد شرطة منيابوليس، مداريا أرادوندو، إن الضباط كانوا يجرون تفتيشا مروريا للبحث عن مشتبه به، مشيرا إلى أن الشهادات المبدئية للشهود، أن الهدف المقصود أطلق النار أولا على ضباط الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه.

وأضاف أرادوندو، أن الكاميرات الملصقة على رجال الشرطة كانت تعمل خلال الواقعة، موضحا أنه سيجري نشر تسجيل مصور، اليوم.

وكلفت السلطات الأمريكية، مكتب التحقيقات الجنائية بالتحقيق، فيما لم تتضح تفاصيل بشأن هوية القتيل.

وفي سياق متصل، تجمع محتجون أمام محطة وقود بالقرب من موقع الحادث، فيما حثتهم السلطات على الابتعاد عن أي سلوك إجرامي مدمر.

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان، إنها تنوي الحجز على ممتلكات لها علاقة برجل الأعمال الأوكراني إيجور كولومويسكي، وشريكه جينادي بوجوليوبوف.

بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إن بلاده تتوقع علاقات ديناميكية وحيوية مع واشنطن، في ظل إدارة بايدن، مشيرا إلى أن الاتجاهات الرئيسية للتعاون، ستكون في مجالات الأمن والإصلاحات والاقتصاد.