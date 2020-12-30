أول سيدة في منصب نائب وزير الدفاع.. بايدن يضم كاثلين هيكس لإدارته

ضم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أحدث الأعضاء إلى إدارته المقبلة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع اختياره على كاثلين هيكس، لتتولى منصب نائبة وزير الدفاع، وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ، ستكون «هيكس» أول سيدة تتولى هذا المنصب في أمريكا. وسبق واختار «بايدن» الجنرال المتقاعد لويد أوستن، في منصب وزير الدفاع الأمريكي، حيث كان يشرف الجنرال المتقاعد على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وفقا لما نشرته شبكة «CNN».

ويحرص الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، على تمثيل كل الفئات والخلفيات سواء السياسية والعرقية لتكون أكبر حكومة متنوعة في تاريخ البلاد، وهو ما أكده سابقا، معلنا: «أرغب في حكومة تشبه أمريكا». ولم يقتصر التنوع من الحكومة الأمريكية على تمثيل السيدات فقط، بل السيدات من خلفيات ثقافية وعرقية متنوعة، كانت أبرزهن نائبة الرئيس كاميلا هاريس، فهي أفريقية من أصول آسيوية، وأول سيدة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي في تاريخ البلاد، كما رشح النائبة الديمقراطية ديب هالاند في منصب وزير الداخلية، وهي أول سيدة من السكان الأصليين تتولى منصبا رفيعا في الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى أول سيدة في منصب وزير الخزانة. ووقع الاختيار على الأردنية ريما دودين، في منصب نائبة مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض، وتكون بذلك الفتاة المسلمة ذات الأصول العربية، أول من تتولى ذلك المنصب.

وضمت الحكومة المقبلة أيضا أول وزير مثلي الجنس في مقعد وزير النقل، حيث اختار «بايدن»، بيت بوتيجيج، عمدة مدينة ساوث بيند السابق، في ذلك المنصب، كما اختار أول وزير دفاع من أصل أفريقي، ولاتيني في منصب وزير للصحة. وأشار الرئيس المنتخب إلى أن حكومته ستكون الأكثر تمثيلا لجميع الخلفيات في الحكومات الأمريكية، قائلا: «الحكومة ستكون أكثر من كسر الحواجز، وأن عدد الملونين والسيدات سيكون أكبر من أي حكومة سابقة على الإطلاق؛ فهي تشبه أمريكا لأنها تختار أفضل ما في أمريكا».