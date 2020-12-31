مدبولي يشدد على «تطبيق التناوب» بالحكومة بعد شكاوى الموظفين

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء قبل قليل، على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد الموظفين في الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، والحرص على تناوب العاملين في الحضور، وذلك في ضوء الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدبولي، إنّ التشديد يأتي في ضوء ورود شكاوى كثيرة إلى الحكومة في هذا الإطار، متابعا: «يجب متابعة تنفيذ القرارات، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، ستتلقى أي شكاوى من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم التواصل بالوزير المسئول فورا، لاتخاذ الإجراء المناسب».