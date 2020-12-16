مصادر: «تناوب حضور الموظفين» حسب ظروف وطبيعة عمل كل جهة

قالت مصادر حكومية، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق نظام تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية سيتم «وفقا لما تقتضيه ظروف وطبيعة العمل».

لا نسبة معينة لـ«خفض العمالة»

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن التوجيه لم يُحدد نسبة معينة للخفض، ولكن تضمن تقليل الكثافة وأعداد الحضور في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بغرض منع الكثافات والتجمعات، وضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة «كورونا».

«غرض توجيه تطبيق تناوب الحضور»

وأوضحت أن كل وزارة أو هيئة أو جهة حكومية لها اتخاذ ما تراه مناسبا في تطبيق «نظام التناوب»، وفق ظروف وطبيعة عملها، موضحة أن الغرض الأساسي هو «تخفيف التزاحم في أماكن العمل».

شرط أساسي للتطبيق

وأشارت المصادر، إلى أن عدم التأثير على الخدمات المُقدمة للمواطنين هو شرط أساسي يجب أن تضعه كل الأجهزة نصب أعينها في تطبيق «نظام التناوب».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد اجتمع عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، باللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين.

منع الكثافات والتجمعات

ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

آلية توزيع لقاح كورونا

كما كلف «مدبولي»، خلال الاجتماع، بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس «كورونا» والإعلان عنها، والمعايير المتبعة في هذا الشأن.

غلق مراكز الدروس

كما شدد على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».