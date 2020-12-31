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محمود مسلم

التحفظ على مخزن خمور بكورنيش السويس

كتب:

سيد نون
02:46 م | الخميس 31 ديسمبر 2020
ضبط كمية من الخمور في السويس

ضبط كمية من الخمور في السويس

تحفظت مباحث السويس على مخزن لتخزين الخمور بالمحافظة، قبل ساعات من رأس السنة، وبفحصه تبين وجود 1200 زجاجة خمور مهربة، بينها خمور مستوردة وأخرى مصنعة محليًا.

كان الرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم شرطة السويس، تلقى معلومات بنشاط بعض الأشخاص في بيع الخمور، أكدتها التحريات وأفادت بأن القائمين على المخزن يستغلون أكشاكا صغيرة كمنافذ للبيع، وقام رئيس مباحث القسم وضباط المباحث المعاونين بمراقبة مكان بيع الخمور، وأماكن التخزين بالكورنيش.

وعقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة المخزن بكورنيش السويس ةالتحفظ على الخمور تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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