مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني.. حرب تصريحات بين طهران وواشنطن

مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني في 3 يناير المقبل عبر استهدافه بطائرات مسيرة أمريكية في مطار «بغداد الدولي»، تصاعدت حدة التصريحات بين الجانبين الإيراني والأمريكي حول عملية الاغتيال.

وكان مرشد إيران علي خامنئي، توعد بالانتقام من منفذي ومصدري أوامر اغتيال «سليماني»، فيما قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الانتقام لن ينتهي إلا بقطع رجل الولايات المتحدة من المنطقة، بينما أشارت واشنطن إلى استعدادها للرد في حال هاجمتها طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال في وقت سابق، إن مقتل قائد «فيلق القدس»، أظهر حقيقة الخط الأحمر الذي وضعته بلاده لطهران.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: الثأر لدم سليماني لن ينسى

واليوم، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري إن الثأر لدم سليماني لن ينسى مع تقادم الزمن، مضيفا في رسالة بمناسبة ذكرى مقتل قائد «فيلق القدس»، إنه من الضروروي، بذل الجهود الشاملة لتحقيق أهداف سليماني، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأشار باقري، إلى أن إيران والشعوب المسلمة والحرة عقدوا العزم على الثأر من عناصر التي قتلت قاسم سليماني، وكذلك طرد الولايات المتحدة من غرب آسيا.

واليوم، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل سليماني، وحذر المسؤول الإيراني، من بث التفرقة وإضعاف حكومته.

ووصف روحاني، خلال افتتاح مشاريع اقتصادية، مقتل قائد «فيلق القدس»، بأحد أكبر جرائم الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي لا تغتفر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف المسؤول الإيراني، أنه بعد 3 أسابيع سيترك ترامب الإدارة الأمريكية ولن يبقى له ماء وجه في التاريخ.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن معلومات استخباراتية من العراق، أشارت إلى عزم واشنطن فبركة ذرائع لشن حرب

وأشار ظريف، إلى أن طهران لا تسعى للحرب وستدافع عن مواطنيها ومصالحها وأمنها، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أكدت في وقت سابق، اليوم، وجود انقسام بين المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بشأن خطر شن هجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها الإقليميين قبل ذكرى مقتل سليماني.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة الأمريكية، إن الخطر الذي تشكله إيران بلغ الآن أرفع مستوى منذ مقتل قائد «فيلق القدس».

وأشار مسؤولون في «البنتاجون» لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الامريكية، إلى وجود تقارير استخباراتية جديدة، أن إيران وفصائل متحالفة معها في العراق قد تخطط لشن هجمات على قوات واشنطن في الشرق الأوسط، وشملت الاستعدادات نقل طهران صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى العراق، ما دفع واشنطن إلى نشر قوات إضافية في المنطقة.

وعلى الجانب الآخر، قال مسؤولون آخرون في وزارة الدفاع الامريكية، إن المخاوف المتعلقة بتهديد طهران المزعوم مبالغ فيها.