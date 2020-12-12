عبدالمهدي ينفي موافقته للطيران الأمريكي الذي اغتال سليماني في العراق

نفى رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي، منحه الموافقة للطيران الأمريكي الذي اغتال قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقُتل "سليماني"، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف موكبا لمليشيا مدعومة من إيران في مطار بغداد، في 3 يناير الماضي.

وذكر مكتب "عبدالمهدي" في بيان صحفي: "ننفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أمريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهما، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية أو الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر، كانت تسجل دائما، ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وإيقافها"، على حد قوله.

وأضاف مكتب "عبدالمهدي": "حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي أو لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل أشكال الطيران المسير وغير المسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية".

وأشار المكتب إلى أن "الأوضاع استمرت بالتصاعد سريعاً خصوصاً بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى، وما أعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام أمام السفارة الأمريكية، أعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الأمريكية بالسماح لإدخال قوات جديدة الى العراق أو للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة أو باستخدام الترددات العراقية، أو إدخال منظومة باتريوت، وهو أمر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الإلحاح الأمريكي".

وأمس الأول الخميس، كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، أن الطائرة الأمريكية التي اغتالت قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، "حصلت على موافقة عراقية".