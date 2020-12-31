«البرهان» يوجه كلمة في ذكرى استقلال السودان الـ65

يلقي رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، كلمة للشعب السوداني الليلة بمناسبة الذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، ويتضمن الخطاب أبرز التطورات التي يشهدها الملف السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى الجهد المبذول في ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وتحتفل السودان مع بداية العام الجديد، بالذكرى الـ65 لاستقلالها عن مصر وبريطانيا، حيث رفعت العلم السوداني على أرضها للمرة الأولى كدولة ذات سيادة مستقلة في 1 يناير عام 1956.

وحقق السودان في العام الجاري عددًا من الإنجازات على الساحة السياسية العالمية، منها رفع اسمه من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وتسمية سفير السوداني في الولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان السفارة الأمريكية في الخرطوم، وهو ما يعد تغييرًا جوهريًا في علاقة السودان ليس فقط مع الولايات المتحدة ولكن مع المجتمع الدولي.

كما شهد العام الجاري إنجازات أخرى على الصعيد الداخلي في السودان، بتوقيع لتفاق السلام الذي ينهي 17 عامًا من الحرب الأهلية بين الخرطوم والحركات المسلحة، إضافة إلى نجاح القوات المسلحة السودانية خلال الأيام الماضية في السيطرة على كافة الأراضي الحدودية مع إثيوبيا، بعد اشتباكات اندلعت بين ميليشيات مسحلة على الجانب الإثيوبي وعناصر من الجيش السوداني، وفقًا لتصريحات عمر قمر الدين، وزير خارجية السودان، الذي أكد في مؤتمر صحفي أن «القوات المسلحة السودانية باتت تسيطر على كل أراضي البلاد».

ووجه عدد من ملوك ورؤساء وقادة الدول برقيات تهنئة إلى برقية تهنئة، للفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حيث أعرب العاهل السعودى الملك سلمان عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للشعب والحكومة السودانية.كما أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للبرهان عبر تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السوداني الشقيق، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».