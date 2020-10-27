الديهي عن زيارة البرهان لمصر: علاقتنا بالخرطوم ليست محل نقاش

أشاد الإعلامي نشأت الديهي باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة قائلا: "علاقتنا بالخرطوم ليست محل نقاش".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، "كلما تقدمت السودان ينعكس ذلك على مصر، ونتمنى الخير لهم"، لافتا إلى أن مصر والسودان في حالة غليان بسبب تعنت إثيوبيا في أزمة السد، موضحًا أن العلاقات السودنية المصرية تاريخية، ولا يمكن لأحد التشكيك فيها، لافتا إلى أن السيسي وجه بتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع الخرطوم والبلاد المجاورة.

الديهي: المصالحة بين الفصائل الفلسطينية لن تتم بسبب النوايا السيئة

من ناحية أخرى، علق الإعلامي على زيارة وفد من حماس لمصر لبحث ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية: "المصالحة لن تتم لأن النوايا الحسنة غير موجودة"، كما أن مصر تفتح ذراعيها للجميع حتى من أساء إليها، ولا يصح لأي فلسطيني مهاجمة مصر لأننا لا نستحق ذلك، ويحزنني مهاجمة أي عربي لنا.. فلا يكره مصر إلا إخواني".

وتساءل: "هل تستحق مصر أن يهرول قيادات حماس إلى تركيا وقطر ويهاجمون مصر؟، نحن لا نقبل أن يتعاون أحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضد مصر وتوجيه السهام إلى الشعب المصري، فسفير فلسطين في أنقرة تحدث بصفاقة عن ترسيم حدود بين ليبيا وفلسطين"، متابعا: "اللي عايز يعمل بطل يعمل بطل بعيد عن مصر".

الديهي: تركيا لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ

وعن القضية الفلسطينية، أوضح أنه لم يقدم أحد للقضية الفلسطينية ضحايا سوى مصر، وتركيا لم تفعل أي شيء للقضية منذ الاحتلال الإسرائيلي، "الناس اللي مصدقة الخطاب الحمساوي الإخواني، هذا الخطاب لم يخدم القضية الفلسطينية.. أنتم مصدقين إن أردوغان صادق في نواياه عن فلسطين، أتمنى أن ينجح الفسطينيون في لم الشمل".

وتابع: "لن ينجح أحد في الخصم من رصيد مصر التاريخي في القضية الفلسطينية، حماس أخطأت ندما بعدما طرقت أبواب أردوغان ظنا منها أنه سيخدم القضية الفلسطينية".

نشأت الديهي: تركيا وقطر يفخخان اتفاق جنيف على حساب الشعب الليبي

وعن الإرهاب القطري التركي، أوضح الإعلامي نشأت الديهي إن تركيا وقطر يفخخان اتفاق جنيف على حسب الشعب الليبي، "هذا سلوك دولة ماركة تسمي قطر واخري طامعة هي تركيا.. فالأتراك قادمون لتخريب ليبيا"، لافتًا إلى أن مجلس النواب الليبي اتهم حكومة الوفاق بخرق الاتفاق بدعم تركيا وقطر .

وتابع الديهي: "البرلمان الليبي يطالب العالم بلجم جماعة الإخوان ومليشاتهم" مشيرا إلى أن الإخوان يحاولون إفشال اتفاق جنيف برعاية تركيا وقطر.

الديهي: إجراءت عودة الحياة لطبيعتها في سيناء لم تحدث في تاريخ مصر

وعلق "الديهي"، على تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب: "مايحدث في سيناء تاريخي"، موضحًا أن إجراءات عودة الحياة لطبيعتها في سيناء لم يحدث في تاريخ مصر، لم تر سيناء هذه النهضة التنموية في تاريخها، من بناء مستشفيات وطرق ومحطات تحلية وزراعة صوابات وغير ذلك من المشروعات التي من شأنها عودة الحياة إلى طبيعتها في سيناء".

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في أحد خطاباته أن حجم الاستثمارات في أرض الفيروز تخطي الـ 600 مليار جنيه"، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة لأبطال الجيشين الثانى والثالث الميدانيين في مكافحة الإرهاب مذهلة".