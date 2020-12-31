محافظ كفر الشيخ يصدر قرارات جديدة بعد مد مهلة التصالح بمخالفات البناء

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء، ومنها « نموذج 10» والذي سيتم تسليمه للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء، واللجان الفنية، واستيفاء كافة المستندات والاشتراطات في ضوء التعليمات واللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

وناشد المحافظ المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وتقديم الطلبات قبل نهاية مارس المقبل بعد قرار الحكومة اليوم بمد فترة التصالح 3 أشهر بصورة نهائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لتشجيع المواطنين والتيسير لهم في هذا الملف.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه جاري استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات القانونية، وسداد كامل مبلغ التصالح واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على «نموذج 10» للتصالح، مؤكدًا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بقرار مجلس الوزراء اليوم والموافقة على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبرايرن و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس، وذلك بدلاً من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.