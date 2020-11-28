كفر الشيخ تتلقى 101 ألف و215 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة كفر الشيخ أن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تلقتها حتى اليوم، بلغت 101 ألفا و250 طلبا، بقيمة 470 مليون و306 آلاف جنيه.

وأكدت المحافظة أن المبالغ المحصلة وفق منظومة التصالح، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، من بينها توصيل مرافق للمباني المخالفة، أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

ونوهت محافظة كفر الشيخ، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنها تقدم التسهيلات كافة لراغبي التصالح، خاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن، بنسبة تراوحت بين 35 و50%، ما ساعد على زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبال راغبي تقديم طلبات التصالح في 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزا للمعلومات بالوحدات المحلية.

وأوضح البيان أنه تم التوسع في مراكز تلقي الطلبات، لضمان عدم وجود زحام بالمراكز التكنولوجية، حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن العمل على توفير خدمة سداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25%، من خلال كارت "الفيزا".

وشهدت المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، وموقع "محليات"، إقبالا كبيرا من المواطنين؛ لتقديم طلبات التصالح، وسداد رسوم جدية التصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكدت المحافظة انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم التسهيلات كافة للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجَّهت المحافظة عبر بيانها، رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون؛ لضمان عدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

ولفت بيان المحافظة، إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.