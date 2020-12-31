للمرة الأولى البابا فرانسيس يغيب عن قداس العام الجديد بسبب «عرق النسا»

للمرة الأولى يغيب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عن احتفالات ليلة رأس السنة، حيث يغيب عن قداس ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة بسبب وعكة صحية، ولكنه سيرأس صلاة منتصف النهار غدا الجمعة كما كان مقررا، وفقا لما أعلنه الفاتيكان اليوم.

ويرأس الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، صلاة الغروب التي تقام عشية آخر أيام العام، مساء اليوم، فيما سيقود قداس الجمعة الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية الفاتيكان، ويتعين على من يقود الصلاتين أن يكون واقفا معظم الوقت أثناء أداء المراسم.

ويعاني البابا الذي يبلغ من العمر 84 عاما، من آلام في الساق اليمنى بسبب إصابته بمرض عرق النسا، والذي كشف عن إصابته به للمرة الأولى خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة أثناء زيارته للبرازيل في عام 2013، قائلا: أسوأ شيء حدث كان نوبة عرق النسا التي مررت بها في الشهر الأول، لأنني كنت جالسًا على كرسي بذراعين لإجراء المقابلات وكان هذا مؤلمًا، عرق النسا مؤلم للغاية، لا أتمنى أن يحدث ذلك لأحد، وفقا لما نشرته شبكة CNN.

وفي 10 أغسطس 2017، أعلن البابا أنه قادر على التعامل مع الحالة، وأكد الفاتيكان في وقت لاحق أن البابا خضع للعلاج، بما في ذلك التدليك والحقن مرتين في الأسبوع لتخفيف آلام الساق.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي يغيب فيها البابا فرانسيس عن قداس السنة الجديدة، ولكنه ليس الحدث الأول الذي يتخطاه بسبب وعكة صحية، حيث غاب في 27 فبراير الماضي عن قداسًا مقررًا، لما وصفه المكتب الصحفي بالفاتيكان بأنها وعكة طفيفة، نافياً شائعات عن احتمال إصابة البابا بـ كوفيد -19.