البابا فرانسيس يدعو إلى التضامن الدولي مع لبنان

أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم، عن تضامنه مع لبنان، مجددا دعوته لمساعدة هذا البلد "بسخاء"، بعد 5 أيام من الانفجار الذي عصف بالعاصمة بيروت، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وقال البابا فرنسيس، بعد صلاة من شرفته المطلة على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "في هذه الأيام، تتجه أفكاري غالبا إلى لبنان، إن كارثة الثلاثاء الماضي تدعونا جميعا، بدءًا باللبنانيين، إلى التعاون من أجل المصلحة العامة لهذا البلد الحبيب".

واعتبر بابا الفاتيكان، أن لبنان له هوية خاصة، هي ثمرة لقاء الثقافات المختلفة، والتي برزت على مر الزمن كنموذج للعيش المشترك.

وتابع فرانسيس قائلا: "بالطبع، أصبح هذا التعايش الآن هشا للغاية، لكنني أرجو أن بعون الله والمشاركة المخلصة للجميع، أن يولد من جديد حرا وقويا"، داعيا الكنيسة في لبنان الى أن تكون قريبة من الشعب لأنه يعاني ويعاني كثيرا.

وجدد البابا فرانسيس، نداءه من أجل تقديم مساعدة سخية من المجتمع الدولي إلى لبنان"، مرحبا "بحرارة بمجموعة من اللبنانيين المتواجدين في ساحة القديس بطرس والذين تعرف عليهم من خلال العلم الذي كانوا يحملونه.