من مستشفيات العزل لزيادة سرعة الإنترنت.. هكذا واجهت الدولة أزمة كورونا

عرضت قناة «Extra News» الفضائية، تقارير عن الإنجازات التي نفذتها الدولة خلال العام الذي أوشك على الانتهاء 2020، وعلى رأسها تنفيذ عدد من المبادرات في مجال الصحة.

استمرار مبادرات الصحة

واستمر العمل في 2020 في المبادرات الرئاسية للصحة، من أجل الحد من مضاعفات بعض الأمراض ورفع المستوى الصحي للمجتمع، حيث استمر العمل في مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وفحص جميع المواطنين من فئة 40 عاما وأكثر، وفحص أكثر من 10 ملايين مواطن وصرف العلاج لمدة تكفي 3 أشهر، كما تم تقديم العلاج لأكثر من مليون مواطن بالمجان، وتنظيم 750 قافلة طبية ثابتة، و785 قافلة طبية متحركة على مستوى المحافظات، وإطلاق قوافل طبية بالمحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

مبادرة علاج الأنيميا

وبالنسبة لمبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، فقد تم فحص أكثر من مليونين و66 ألف تلميذ بمختلف أنحاء الجمهورية، وتنظيم حملة القضاء على الطفيليات المعوية لتلاميذ المدارس.

مكافحة فيروس كورونا المستجد

أما في ملف مكافحة فيروس كورونا المستجد، فقد سعت الدولة إلى تعزيز البنية التحتية الطبية، وأنفقت 11 مليار جنيه لدهم القطاع الطبي، و2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية، و400 مليون جنيه سنويا لتعيين كوادر طبية، وتحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وتحويل 31 مستشفى جامعي إلى مستشفيات عزل، وتجهيز 26 مدينة جامعية للعزل، كما رفعت القوات المسلحة الاستعدادات في 45 مستشفى عسكري، وخصصت 22 مستشفى لتكون مستشفيات عزل، وجهزت أربعة مستشفيات ميدانية متنقلة، وطورت خطوط إنتاج مصنع الأقنعة الطبية.

توفير السلع وزيادة سعة الإنترنت

وأشار التقرير إلى أن الدولة وفرت السلع الاستراتيجية لمدة تكفي من 4 إلى 6 أشهر، وأنفقت 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح، واتخذت الدولة إجراءات أخرى مثل زيادة الحد من الإعفاء الضريبي، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 شهور، إضافة إلى تقديم منحة للعمالة غير المنتظمة قيمتها 500 جنيه لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى الجهود التي قامت بها وزارة الاتصالات لزيادة السعة الشهرية لمشتركي الإنترنت، وجهود وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم عند بعد.