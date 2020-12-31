صادرات مصر الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن لأول مرة رغم تفشى كورونا

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 ملايين طن هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا وارتباك حركة النقل والتجارة الدولية بنسبة تصل إلى 25%.

القصير أشاد بالجهود التي بذلها رجال الحجر الزراعي خلال هذا العام لتسهيل إجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء في المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير.

وقال إن عام كورونا شهد أيضا فتح 11 سوقا جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني وتوقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.

وزير الزراعة أكد أن الصادرات بلغت 5 ملايين و65 ألفا و325 طنا من المنتجات الزراعية بما يعادل 2,1 مليار دولار حوالي 33 مليار جنية مصري الأمر الذي يسهم في دعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، والفلفل.

‏وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و542 ألفا 947 طنا، بالإضافة لتصدير 682 ألفا 275 طنا من البطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 428 ألفا و919 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألفا و970 طنا، في حين احتل العنب المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألفا و59 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 100 ألف و471 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السابع بإجمالي 94 ألفا و142 طنا، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 51 ألفا و729 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 ألفا و315 طنا.