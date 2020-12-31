سفارة فلسطين بالقاهرة توقد شعلة الانطلاقة الـ 56

أحيت سفارة دولة فلسطين بمصر، اليوم الخميس، الذكرى 56 لانطلاقة حركة فتح والثورة الفلسطينية المعاصرة.

وأوقد سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، شعلة الانطلاقة بمقر السفارة بالقاهرة، بحضور أمين سر حركة فتح بمصر محمد غريب، وعميد الجالية الفلسطينية فى مصر علي جوهر، بالإضافة إلى عدد من مستشاري وكوادر سفارة ومندوبية فلسطين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأبناء الجالية الفلسطينية في القاهرة.

وقال دياب اللوح: إن شعبنا مستمر حتى تحقيق آماله في إقامة دولته المستقلة، وسيقف برئاسة الرئيس محمود عباس، بقوته سداً منيعا في وجه كل من يحاول الالتفاف على حقوقه العادلة التي كفلتها الشرعية الدولية.

وأكد، أنها ستبقى مشتعلة حتى نحرر كامل أراضينا المحتلة ونقيم دولتنا المستقلة عليها، وأهمية الالتفاف حول الشرعية الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده.

من جانبه، قال محمد غريب: ستة وخمسون عاماً مضت على انطلاقة الحركة، وخمسة وستون عاماً مضت على ولادة الفكرة على أرض مصر الغالية، مصر الريادة والحضارة والعروبة التي كانت ولا تزال وستظل شريكاً داعماَ مخلصاً لقضية العرب الأولى قضية فلسطين.

وأضاف: اليوم نستذكر بكل فخر واعتزاز شهداء ثورتنا الفلسطينية من أبناء أمتنا العربية المجيدة ومن أبناء شعبنا العظيم وعلى رأسهم شهداء اللجنة المركزية لحركة فتح.

ورفع المشاركون، علم فلسطين ورايات فتح، ورددوا الهتافات والشعارات الوطنية، مؤكدين التفافهم خلف القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس.