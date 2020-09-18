حركة فتح: لا نقبل رئيسا إلا بصناديق الانتخابات

قال ديمتري دلياني، متحدث تيار الإصلاح بحركة فتح، إن بيان مركزية رام الله ضد القيادي الفلسطيني محمد دحلان، غير سياسي ويمتلئ بخلط الأمور "التوهان"، حيث إن تيار الإصلاح، أكد على أن الشعب الفلسطيني لا يقبل رئيس إلا من خلال صندوق الانتخابات النزيه، متابعًا: "الأمريكان لن يملوا علينا إرادتهم"، حيث إن هذا الحق في الانتخابات دفع ثمنه الشعب الفلسطيني.

وأضاف "دلياني"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "ten"، أن القيادي محمد دحلان، أصدر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الذي لا يُنتخب من قبل شعبه لا يمكن أن يقود دولة، مؤكدًا أن الانتخابات هي الحل الوحيد لهذه الفترة.

وتابع: صحيفة "إسرائيل هيوم" نقلت تصريحات لفريدمان سفير أمريكا في دولة الاحتلال، بشأن إمكانية دعم الولايات المتحدة لدحلان، لتولي قيادة السلطة الفلسطينية بدلا من أبو مازن، وكانت الصحيفة نسبت له، أن قال إن أمريكا تفكر في دعم دحلان، لتأتي الصحيفة، وتُعدل التصريح بعدم التفكير في دحلان".

وأوضح أن اللجنة المركزية أصدرت بيانا، يفيد بما أصدرته حركة فتح، واستغلت الوضع لكي تتهجم على حركة فتح، مؤكدًا أن هذا ليس تحرك مسئول من اللجنة، عليهم الاعتراف بأن الحركة هي أول من اعترضت على قرار السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان بشأن الرئاسة الفلسطينية.