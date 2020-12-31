كمامات بسعر المصنع: «احمى نفسك بـ70 قرش»

مع بداية الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وزيادة أعداد الحالات المصابة، بادر محمد على، 35 سنة، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، بتوفير كميات كبيرة من الكمامات بأسعار مخفضة، حيث يعمل فى أحد مصانع الكمامات فى مدينة المحلة، الأمر الذى مكّنه من الحصول على تلك الكمامات بسعر المصنع، وقرر بيعها بنفس تكلفة التصنيع أى 70 قرشاً للكمامة الواحدة، فى لفتة إنسانية طيبة ساهمت بشكل كبير فى مواجهة جشع التجار.

مبادرة «محمد» ساهمت فى مواجهة جشع تجار المستلزمات الطبية

عن المبادرة يقول «محمد» إنه لم يكن يملك أموالاً لشراء كميات من الكمامات التى ينتجها المصنع الذى يعمل به، بجودة عالية، لذا قرر أن يدخر جزءًا من راتبه لذلك الغرض، وبالفعل كان له ما أراد وتمكن من شراء عدد كبير منها: «الحكومة عملت قيود على التجار منعاً لرفع السعر، لكن برضه ظهرت كمامات سوق سودة وتمنها وصل 10 جنيه، وده كان سبب إنى أوفر للناس الكمامات، خصوصاً إن الأعداد بتزيد بشكل مرعب».

لمدة 5 أشهر ظل الشاب الثلاثينى يدخر من راتبه الشخصى كى يتمكن من شراء كمية كبيرة من الكمامات، اشتريت بكل الفلوس اللى معايا كمامات وبعتها بنفس تمنها، ولما اتباعت وجمعت فلوسى اشتريت تانى بالمبلغ كله، فى البداية كنت قدرت أوفر 5 آلاف جنيه، رُحت اتعاقدت مع المصنع واتفقت معاه كل مرة هاخد منه لما أبيع كل الكمية اللى معايا».

تلك المبادرة فكر فيها «محمد» بعدما لاحظ استغلال بعض التجار للأزمة، وقيامهم ببيع الكمامة بأسعار مرتفعة ترهق المواطن صاحب الراتب الضعيف، واستطاع أن يحصل على هامش ربح نظير البيع من صاحب المصنع حينما علم الأخير أنه يقوم ببيعها بنفس ثمن تكلفتها: «ببيع القطعة بـ70 قرش، والعلبة كاملة بـ35 جنيه، ولو حد اشترى علبتين هياخدهم بـ65 جنيه». ويؤكد «على» أن تلك الكمامات آمنة بشكل كبير لأنها تصنّع داخل أكبر مصانع المحلة والتى يتوافر بها جميع الاشتراطات الطبية اللازمة: «ألتراسونيك 3 طبقات كبس حرارى».