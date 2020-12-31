متحدث الرئاسة: مشروع قومي طموح جدا يبدأ أول يناير

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن عجلة التنمية تمضي في مصر بخطى ثابتة واستراتيجية واضحة وشاملة، وضعها الرئيس، ويتابعها بشكل شخصي على مدار اليوم، وهي فعالة وتنفذ على أرض الواقع، وفق آليات وأساليب غير تقليدية بشكل كامل، وما يحدث في مصر سيتم إدراجه في علوم بناء الأمم مستقبلا، مشددا على أن عجلة التنمية مستمرة ولن تتوقف.

مشروع طموح جدا

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى على التلفزيون المصري، الخميس، أن آخر المشروعات هو مشروع طموح جدا أعلنه الرئيس، وهو تنمية الريف المصري، في إطار مظلة مبادرة حياة كريمة، وهذا سيبدأ فورا من يناير لتطوير 1500 قرية على مستوى مصر، من إجمالي قرى مصر البالغة 4800 قرية، تم تطوير 400 منها ضمن مبادرة حياة كريمة، والجزء المتبقي سيكون على ثلاثة مراحل، الأولى في 2021، والباقي في السنتين المقبلتين، لتغطي جميع قرى مصر وتوابعها من عزب وكفور ونجوع لرفع وسائل الحياة المعيشية للمواطن من جميع الخدمات الأساسية والعامة مثل مياة الشرب والكهرباء والصرف الصحي، والإسمان والخدمات البيطرية والزراعية.

اجتماعات مكثفة للرئيس

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: «الرئيس عقد اجتماعا مع وزير الري ووزير التنمية المحلية تناول مشروع تبطين الترع الذي يدخل في إطار تنمية القرى المصرية، وهو مشروع يبلغ طوله 20 ألف كيلومترا بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه، ضمن تكلفة مشروع تنمية الريف المصري الذي تتجاوز تكلفته 500 مليار جنيه في المرحلة الأولى».

خدمات عامة أخرى

وشدد على أن هذا لا يتوقف عند المنشآت فقط، وإنما الخدمات العامة أيضا مثل التعليم والصحة والتوعية ومشروعات الشباب، وهو مشروع طموح جدا سيبدأ في 2021، وهناك أيضا تدشين العاصمة الإدارية الجديدة في شهر يونيو، بمرحلتها الأولى التي تتضمن الحي الحكومي وحي المال والأعمال، والبرج الأيقوني، وساحة الشعب، ومسجد مصر، وكل هذا سيكون وفق ما هو مخطط، إضافة إلى افتتاح المتحف المصري الكبير في حدث ثقافي وسياحي خلال العام الجديد.