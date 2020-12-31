الوزراء عن تأجيل الامتحانات: الرئيس السيسي انحاز للأسر المصرية

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تأجيل الامتحانات قائلا: إن التوجيهات الرئاسية صدرت بالفعل، وانحازت لأولياء الأمور والأسر المصرية، فيما يختص بإقامة الامتحانات في وقت آخر، ومن هنا جاء تكليف الرئيس السيسي، بتأجيل إجراء الامتحانات لكل المراحل التعليمية والجامعية، حتى إجازة منتصف العام، وبعد إجازة منتصف العام، سيكون تقرر إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، الامتحانات تأجلت لمرحلة لاحقة، ولم يتم تحديد وقتها حتى الآن، وسيحدد خلال إجازة منتصف العام أو بعد الإجازة.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الفترة من 2 يناير وحتى 16 يناير سيكون فيها استكمال المنهج الدراسي عن طريق منظومة التعليم عن بعد، وليس عن طريق المدارس أو الجامعات، مشددًا على أن تلك القرارات تشمل كافة المراحل التعليمية سواء التعليم الجامعي أو دون الجامعي والتعليم الحكومي والخاص أيضا.

واستطرد متحدثا عن الغرامات التي سيتم تطبقيها خلال الفترة المقبلة على المواطنين بحسب قرارات رئيس الوزراء الأخيرة قائلا إن رئيس الوزراء قد قرر فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا سيتم تحصيلها من المواطن بداية من يوم الأحد المقبل في حال ضبطه لا يرتدي الكمامة في الأماكن المغلقة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل المواصلات الخاصة والعامة، وسيتم ضبطه من قبل سلطات إنفاذ القانون المختلفة.

وأردف أنه بالنسة للمقاهي والكافيهات والمطاعم فهناك مخالفات عليهم أيضا تصل إلى 4 ألاف جنيه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي نص عليها مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية، مثل زيادة نسبة الإشغال أو نسبة التواجد في المقهى أو المطعم أكثر من 50% أو نزول شيشة في المقهى، لافتًا إلى أن العقوبة ستكون 4 ألاف جنيه إلى جانب غلق المكان لمدة أسبوع وفي حال تكرار المخالفة سيتم مضاعفة عقوبة الغلق إلى جانب دفع نفس المبلغ.