عاجل.. مصادر بـ«الصحة»: إصابات كورونا تصل لـ1500 حالة اليوم

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة والسكان عن استمرار تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا اليومية، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أعداد اليوم ستصل لـ1500 إصابة وهناك زيادة في الوفيات بنسبة بسيطة.

ذروة الفيروس

وتابعت المصادر أن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد لم نصل إليها بعد ولم يستطع أحد أن يحدد ذروة انتشار الفيروس فلابد من أن ترتفع الإصابات وتستمر في الارتفاع ثم يهبط المنحني الوبائي وهذا لم يحدث حتى الآن.

الأمراض التنفسية

وأضافت المصادر أن هناك زيادة في أعداد مصابي الأمراض التنفسية بمن فيهن مصابو فيروس كورونا خلال 3 أشهر يناير وفبراير ومارس على مستوى العالم وليس فقط مصر.

وكشفت المصادر أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وقالت إنه بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء فهناك سلوك المواطن المتحكم الأول في المنحنى الوبائي فهناك تجمعات كثيرة حدثت رغم التنبيهات التي أصدرتها الوزارة واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بالوزارة وعدم التزام معظم المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس وأهمها ارتداء الكمامات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

كما سجلت وزارة الصحة والسكان أمس 1411 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة بحسب تعليمات منظمة الصحة العالمية.