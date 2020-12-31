عاجل.. التعليم: تعليق مجموعات التقوية بالمدارس بسبب كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تعليق مجموعات التقوية بالمدارس خلال الفترة من 2 يناير المقبل وحتى 20 فبراير 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المجموعات ستعود عقب العودة للمدارس مرة أخرى، موضحاً أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأ وضع سيناريوهات عديدة للتعايش مع الفيروس لإنقاذ العام الدراسي الحالى من الإلغاء.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار رئاسة دولة مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم، جاء خوفاً على الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، تزامناً مع تزايد حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا اليومية طبقاً للبيانات الرسمية من وزارة الصحة، موضحاً أن فكرة إلغاء العام الدراسي الحالى لم تطرح على الإطلاق ولم يتم التطرق لها، منوهاً إلى أنه تم إبلاغ جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بمنع نزول الطلاب للمدارس في الفترة من 2 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين.

ونوه المصدر، بأن الوزارة تعد إجراءات جديدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا بالمدارس، من خلال تعقيم المدارس وفناء المدارس وتعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتطهير دورات المياه، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بالمدارس خلال الفترة الماضية.

من جهته، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة لم ولن تناقش فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في 20 فبراير المقبل، موضحاً أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي مهما كانت التحديات والصعوبات.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن امتحانات الدبلومات الفنية ستعقد في 29 مايو المقبل، ولا نية على الإطلاق لإلغاؤها، منوهاً بأن نسبة الحضور في المدارس العامة والفنية تخطت 98%، مؤكداً أن جميع المديريات التعليمية بالتنسيق مع الوزارة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمدارس.