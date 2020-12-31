مواعيد مباريات الفراعنة في بطولة العالم لكرة اليد

تقام بطولة العالم لكرة اليد للرجال، خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، وذلك على ملاعب القاهرة والإسكندرية.

ووفقًا للموقع الرسمي للبطولة، فإن مباريات منتخب مصر تنطلق الأربعاء، الموافق 13 يناير، عقب حفل الافتتاح مباشرة في مواجهة تشيلي.

أما ثاني المباريات لمنتخب الفراعنة فستكون يوم السبت، الموافق 16 يناير، أمام جمهورية التشيك.

وتنتهي مباريات الفراعنة ضمن المجموعة السابعة أمام السويد يوم الاثنين الموافق 18 يناير، على أن تقام جميع مباريات مصر على ملعب استاد القاهرة.

يذكر أن المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال تبدأ في التوافد إلى مصر بداية من يوم 1 يناير 2021، وعددها 32 منتخبًا، وذلك للمرة الأولى.

وتقام منافسات البطولة في 4 صالات، هي صالة استاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة برج العرب، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

دعم القيادة السياسية للبطولة

من جهته، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع موسع مع المنظومة الطبية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبطولة العالم لكرة اليد مصر بشكل كبير.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن التجربة المصرية في تنظيم فعاليات بطولة العالم لليد تجرى في ظل ظروف جائحة كورونا للعالم، ما يؤكد الريادة المصرية في إقامة الفعاليات والأحداث الكبرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

ونوه «صبحي» خلال اجتماعه باللجنة الطبية، إلى أن الأولوية هي عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التي ستؤازر المنتخب المصري خلال مشواره بالبطولة، لافتًا غلى أن اللجنة تناقش جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد.