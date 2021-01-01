ترامب يغادر فجأة منتجعه في رأس السنة ويوجه رسالة للأمريكيين: افتكروني

في عودة مفاجئة ومبكرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منتجعه بولاية فلوريدا إلى العاصمة واشنطن، أمس الخميس، ليواصل معركته مع الكونجرس الأمريكي بخصوص مشروع قانون الدفاع وحزم التحفيز.

ترامب أخذ يسرد على حسابه الرسمي بموقع تويتر «الانتصارات التاريخية» التي حققتها إدارته المنتهية ولايتها، حيث نشر البيت الأبيض رسالة تهنئة بالعام الجديد من ترامب أشاد فيها بإنجازات إدارته التي شملت على حد وصفه مواجهة فيروس كورونا وإعادة بناء الاقتصاد.

وقال ترامب: «ينبغي أن تتذكرونا لما أنجزناه».

ولا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الديمقراطي، جو بايدن، ويسعى بلا طائل لإلغاء نتيجة الانتخابات، بالرغم من اعتراف حزبه بالهزيمة أمام بايدن الذي سيتسلم المهام من ترامب قريبا.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية أنتجت لقاحا للوقاية من فيروس كورونا المستجد في وقت قياسي وإنه أصاب في توقعه بطرح اللقاح قبل نهاية العام المنصرم 2020.

وكان مقررا لترامب في الأصل حضور حفل ليلة رأس السنة في منتجعه مار آلاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، ولم يقدم البيت الأبيض سببا لعودة ترامب المبكرة إلى واشنطن، لكنها تتزامن مع معركته مع الكونجرس لاستخدامه حق النقض «الفيتو» لحجب مشروع قانون سياسات الدفاع ومطلبه المتعلق بزيادة قيمة الشيكات، التي تُصرف للتحفيز في مواجهة تبعات جائحة كورونا إضافة إلى تصاعد التوتر مع إيران.

ترامب يتجاهل الصحفيين

وتجاهل ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض أسئلة من الصحفيين بشأن إيران وما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري أم لا في حفل تنصيب يعد الأكثر طرحا للتساؤلات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما وأن ترامب أعلن في تصريحات سبقت الانتخابات الأمريكية، أنه لن يسلم السلطة حالل خسارته أمام منافسه الديمقراطي.