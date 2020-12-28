القصة الكاملة لتراجع ترامب أمام الكونجرس وتوقيعه على خطة دعم الاقتصاد

بعد أيام من الرفض، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس، عن موقفه المعارض من خطة تحفيز الاقتصاد الأمريكي التي أقرها الكونجرس، وقام بسحب الفيتو ضد مشروع القانون، ووقع ترامب بعد ضغط من الجمهوريين قبل الديمقراطيين على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من فيروس كورونا، وحسب بيان للبيت الأبيض، وقع ترامب كذلك قانون تمويل الوكالات الفيدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي.

وكان ملايين الأمريكيين المتضررين من فيروس كورونا قد واجهوا توقف إعانات البطالة منذ أمس، بسبب رفض ترامب في وقت سابق توقيع حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أقرها الكونجرس، وهدد الأمر أيضا بإغلاق حكومي لأن حزمة الإغاثة جزء من مشروع قانون أكبر للإنفاق، رغم أن النواب كان يمكن أن يوافقوا على تمديد موقت آخر للحفاظ على عمل الحكومة.

وتعد حزمة الإغاثة البالغة 900 مليار دولار التي وافق عليها الكونجرس بأغلبية ساحقة بعد شهور من المفاوضات ستمدد تلك الإعانات بالإضافة إلى مزايا أخرى من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في الأيام المقبلة، لكن في اليوم التالي للموافقة على مشروع القانون، كان ترامب قد أحبط كل الآمال التي أسفرت عنها جهود النواب التي تأخرت طويلا، واصفا مشروع القانون بأنه وصمة عار في مقطع فيديو نُشر على تويتر، وأشار في بادئ الأمر إلى أنه لن يوقعه.

وطالب برفع مبلغ الـ 600 دولار المنصوص عليه في مشروع القانون إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وأشار إلى أن التشريع يتضمن الكثير من الإنفاق الزائد على البرامج غير المتصلة بالمسألة، وأمس الأول، حذر الرئيس المنتخب جو بايدن الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في 20 يناير، من كارثة إذا استمر ترامب في رفض التوقيع.

وهاجم الجمهوريون ترامب في تصرف غير مسبوق، حيث ذكر السناتور الجمهوري بات تومي لقناة فوكس نيوز أنه أفهم أن ترامب يريد أن يتذكره الناس بدعوته لإجراء عمليات فحص مالية كبيرة لكن الخطر هو أنه سيظل في الذاكرة بسبب الفوضى والبؤس والسلوك المرتبك.

وكانت المفارقة هي سعي الديمقراطيون في الكونجرس للموافقة على إجراء لزيادة المدفوعات المباشرة تماشيا مع ما يريده ترامب، لكن الجمهوريين رفضوا ذلك وعرقلوا تمرير القانون.