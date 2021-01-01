«العربية» عن تقرير حقوقي: القوات الإثيوبية قتلت 75 مدنيا بطريقة وحشية

أكد تقرير حقوقي، أن القوات الإثيوبية قتلت 75 مدنيا بطريقة وحشية، وفقا لما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل، نقلا عن وكالة «أسوشيد برس».

وأكد التقرير أن قوات أمن إثيوبية قتلت أكثر من 75 شخصًا، وأصابت ما يقرب من 200، خلال الاضطرابات الدامية في يونيو ويوليو، بعد مقتل مغني شعبي، مشيرا إلى أنها قطعت رؤوس أكثر من 30 آخرين أو تعذيبهم أو سحلهم في الشوارع على أيدي مهاجمين، وسط إهانات عرقية مختلفة.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، في تقريرها، الذي صدر اليوم، إن 123 مواطنا إثيوبيا قُتلوا، وأُصيب ما لا يقل عن 500 شخص، في واحدة من أسوأ موجات العنف العرقي في البلاد منذ سنوات، وصفته بـ«هجوم واسع النطاق ومنهجي» ضد المدنيين، يشير إلى جرائم ضد الإنسانية.

وجاءت الاضطرابات في يونيو ويوليو عقب مقتل المغني هاشالو هونديسا، الذي كان صوتا بارزا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإثيوبية، التي أدت إلى تولي أبي أحمد السلطة في 2018، وإعلان إصلاحات سياسية شاملة.

ولم تكن هذه الاضطرابات الإثيوبية مرتبطة بالصراع في منطقة تيجراي الشمالية بإثيوبيا، الذي بدأ في أوائل نوفمبر من العام الماضي، في علامة أخرى على التوترات التي تعتصر البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة في قلب القرن الإفريقي، ولم تعلق متحدثة باسم مكتب أبي أحمد على الفور.

وكانت المقابلات مع مسؤولين حكوميين وشخصيات أمنية جزءًا من تحقيق اللجنة، الذي تضمن أيضا زيارة حوالي 40 جالية في إثيوبيا، التي تشهد صراعات مسلحة بين الحين والآخر، نظرا لتعدد العرقيات فيها.