ملخص بأهم أنشطة وزارة الزراعة من 25 إلى 31 ديسمبر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 19، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الإنفوجراف الضوء، على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية، حيث تناول الاجتماع «استعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية».

وأشار الملخص إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد اجتماعا مع مديري مديريات الطب البيطري والزراعة بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، لمتابعة الانتهاء من تحديث حصر الثروة الحيوانية والداجنة وتطوير مراكز تجميع الألبان وايضا منظومة الري الحديث، فضلا عن ترأسه الاجتماع الثالث للجنة المكلفة بدراسة وإعداد مشروع قومي لتنمية المراعي في مصر، بحضور الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، وبحضور ممثلين عن بعض الوزرات والجهات المعنية وبعض الخبراء من الجامعات المصرية ومراكز البحوث، حيث تم بحث تنمية المراعي والوديان، لافتا إلى أنها تأتي ولأول مرة ضمن اهتمامات الحكومة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

وخلال هذا الأسبوع، انتهى المعمل المركزي لبحوث الحشائش، التابع لمركز البحوث الزراعية، من تدريب المهندسين الزراعيين في 22 محافظة، على المكافحة الآمنة لحشائش الزمير في محصول القمح، ضمن برنامج: «اليوم الكامل للزمير»، والذي تم تنفيذه على مدار أسبوع كامل، كما نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 310 قافلات بيطرية في 22 محافظة خلال عام 2020، حيث عالجت وفحصت وحصنت 37817 رأس حيوان من الأمراض الجلدية و23901 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40140 رأس حيوان من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، كما شملت القوافل علاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار لـ25092 رأس حيوان وإجراء عمليات جراحية لـ2525 حالة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التشغيل التجريبي لمنظومة الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالحجر الزراعي المصري، حيث تم البدء في اول مرحلة من تكويد المزارع الكترونيا بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الانتاج الحربي، حيث تستهدف رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلا عن زيادة القدرة على النفاذ على الأسواق الخارجية وفتح أسواق خارجية جديدة، وزيادة الثقة في الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري.

كما أعلنت الوزارة، حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد الأيزو 17025/2017 من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، حيث يعد ذلك الاعتماد هو الثاني الذي يحصل عليه المعمل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، كذلك تم تمديد الاعتماد الممنوح للمعمل المركزي للمبيدات من المجلس الوطني للاعتماد «الإيجاك».

وبلغ إجمالي كمية الصادرات الزراعية المصرية، حتى هذا الأسبوع أكثر من 5 ملايين طن، وذلك رغم تفشي جائحة كورونا.