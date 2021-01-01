«وقعوا في كمين».. ضبط تشكيل عصابي لترويج الآثار المقلدة

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين وبيع الآثار الفرعونية المقلدة، من خلال إرسال صور فوتوغرافية لضحاياهم عبر تطبيقات الهواتف المحمولة للقطع المزيفة وإيهامهم بأنها أصلية وبيعها نظير مبالغ مالية كبيرة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب أحد خبراء الآثار لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت أثرية من عدمه وطلب تحريات المباحث وحبس المتهمين.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين دائري الجيزة، التابع لمركز القناطر الخيرية من ضبط أفراد تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبفحص السيارة التي كان عناصر التشكيل يستقلونها، تبين أنها تحمل رقم «أ ل ط 7694 ملاكي»، قيادة «م.ح.ك» 47 عامًا، صاحب مكتب مقاولات ومقيم بصقر قريش في المعادي وبرفقته كل من "ه.ل.ي" 39 عامًا، تاجر أخشاب و"ي.ح.م" 45 عامًا، تاجر سيارات.

وعثر بداخل السيارة على 8 قطع لتماثيل مختلفة الأحجام ذهبية اللون و( 7 ) جعران ذهبي اللون وسبيكة ذهبية اللون، و34 قطعة نحاسية مستطيلة الشكل، و5 قطع بيضاوية الشكل ذهبية اللون، و3 قلادة بها تميمة زرقاء و3 طبق صغير ذهبي اللون ويشتبه في كونها أثرية ومبلغ مالي 40.000 ألف جنيه، وعدد 3 هاتف محمول.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في النصب على المواطنين بالإتجار في الآثار المقلدة عن طريق إرسال صور فوتوغرافية لهم من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة للقطع المضبوطة بحوزتهم، وايهامهم بكونها أصلية وبيعها نظير مبالغ مالية يقتسموها فيما بينهم

جرى التحفظ علي السيارة والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال مركز القناطر الخيرية.