 الخشت يتابع سير العمل بمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية لمشروع جامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، لبحث ومتابعة سير العمل وما تم إنجازه في المشروع.

رافق رئيس جامعة القاهرة، خلال جولته، كل من المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل، وأمين عام الجامعة، واستشاري المشروع، وعدد من قيادات الجامعة وشركة وادي النيل المنفذة للمشروع.

تنفيذ المشروع يتم وفق الجدول وعلى أعلى درجة من الكفاءة

وقال الدكتور الخشت، خلال الجولة، إن حجم الإنجازات في المشروع يتم على درجة كبيرة من الكفاءة لإتمامه بشكل يليق بعراقة ومكانة جامعة القاهرة، ليتم افتتاحه شهر يونيو المقبل، مؤكدا حرصه على أن تكون جامعة القاهرة الدولية على نفس مستوى الصرح الأصلي العريق للجامعة، حتى نصنع تراثًا جديدًا خاصا بنا من خلال جامعة دولية على أعلى مستوى.

من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بكل ما تم الاتفاق عليه مع الجامعة من حيث المواصفات والمقايسات الدولية والأكواد العالمية، وقال إن جامعة القاهرة الأم والجامعة الدولية يستحقان ما هو أكبر من أن يتم التعامل معهما كمبنى عادي، مؤكدًا أن المشروع سيكون على نفس مستوى الجامعة الأم.

وفي سياق متصل أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ترشيحات كليات الجامعة ومعاهدها لجوائز الدولة لعام 2020 التي تمنحها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها: النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية.

وقالت جامعة القاهرة، إن مجلس الجوائز بالجامعة يضع معايير وضوابط محددة وصارمة بشأن الترشيحات المختلفة لجوائز الدولة، وتدقق الجامعة في اختيار مرشحيها للجوائز المختلفة سواء التي تمنحها جهات محلية أو جهات دولية، حيث يخضعون لمعايير صارمة في الاختيار، إلى جانب أن الجامعة تدفع بعض باحثيها للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية حتى لو لم يتقدموا من تلقاء أنفسهم.