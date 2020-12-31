جامعة القاهرة: استكمال الدراسة بالكليات «أون لاين» السبت المقبل

أعلنت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، استكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، في منشور له على صفحة موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، أنه سيتم مراعاة الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، فضلاً عن تأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء.