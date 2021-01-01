محافظ «المركزي»: تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك حريص على دعم المبادرة القومية لإحلال وتجديد السيارات القديمة، مضيفا أن البنك يسعى لإتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب دعم عملية إنشاء محطات الغاز الجديدة، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

عامر: جار التنسيق مع البنوك لإتاحة التمويل اللازم

وأشار محافظ المركزي خلال اجتماعه - الافتراضي - مع وزيرة التجارة والصناعة وعدد من الوزراء، إلى أنه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة وإتاحة التمويل اللازم.

وبحسب بيان لوزارة التجارة والصناعة فسوف يتم عقد أول معرض لتكنولوجيا إحلال السيارات الاثنين المقبل، وأكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في الاجتماع مع وزيرة التجارة أهمية الترويج لهذا المعرض على المستويين المحلي والعالمي باعتباره جزءا من خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف الاستفادة من كل المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، مشيرةً إلى أهمية اعتبار المعرض برنامجا قوميا يركز على أسلوب حياة وتوجه دولة نحو النقل المستدام.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة ستشارك في المعرض بنماذج لعربات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع «المونوريل» إلى جانب سيارات تعمل بالكهرباء حيث تمثل هذه النوعية من المركبات أحد توجهات الدولة المصرية لاستخدام أحدث التكنولوجبات في وسائل النقل بهدف الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.