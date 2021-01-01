إصابات غير مسبوقة بكورونا في جنوب إفريقيا.. وإغلاق شامل بتشاد

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية بمعدلات غير مسبوقة، وذلك بعدما سجلت جنوب إفريقيا سلالة جديدة متحورة من الفيروس أقوى وأكثر انتشارا من سلالة بريطانيا، وقد سجلت الدولة الإفريقية في آخر 24 ساعة أعلى معدل إصابات جديدة على أرضها.

بلغت الحالات الجديدة التي سجلتها السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، آخر 24 ساعة، 18 ألف حالة جديدة، وهو رقم غير مسبوق، مقابل 17.710 ألف حالة في اليوم السابق، بالرغم أن أعلى معدل إصابات جديدة تم تسجيلها كان 13 ألف حالة في ذروة الموجة الأولى خلال شهر يونيو الماضي، وتجاوز إجمالي الإصابات المليون حالة، وفقا لإحصاءات موقع «وورلد ميتر»

فرض قيود أكثر صرامة

وتواجه الحكومة ارتفاع الإصابات بإعادة البلاد إلى مستوى الإغلاق الثالث، وفرضت قيودًا أكثر صرامة على التجمعات الاجتماعية بالإضافة إلى حظر المشروبات الكحولية، والتي تقول إنها تؤدي إلى عدد كبير جدًا من الإصابات في المستشفيات، والتي تكافح بالفعل لتلبية الطلب.

ومن المقرر أن تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا في البلاد خلال الربع الثاني من 2021، مما أثار حالة من الغضب لدى المواطنين حول تأخر اللقاحات، وهو ما رد عليه وزير الصحة زويلي مخيزي، قائلا: «نقدر أن يشاركنا الجميع شعورنا بالإلحاح لشراء اللقاحات وطرحها بشكل عادل، بدءًا من الفئات الأكثر ضعفًا بين سكاننا، ومع ذلك، فإنني أشعر بالقلق من أن هيمنة هذه القضايا تقضي على تركيزنا على الأشياء التي ستنقذ حياتنا الآن. وقال إن الحقيقة هي أن الفيروس سيستمر في التحور وسيكون هناك دائمًا اكتشاف متغير جديد».

وتابع: «الحقيقة تبقى أنه ليس لدينا لقاح الآن، وننتظر حتى يتم حل هذه الأمور: مهما كانت سرعة عملنا. لذلك من المهم الاستمرار في ارتداء القناع، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، والتعقيم».

وفرضت السلطات في تشاد إغلاقا شاملا للمرة الأولى بسبب ارتفاع الإصابات الجديدة بالفيروس، لمدة أسبوع قابل للتمديد، ويشمل إغلاق حدود المدينة، وتعليق الرحالات الجوية، فضلا عن إغلاق المدارس والجامعات، ودور العبادة، بالإضافة إلى المتاجر عير الأساسية، ويبدأ حظر التجول في العاصمة نجامينا منذ غروب الشمس حتى الشروق، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

وسجلت تشاد إجمالي إصابات بفيروس كورونا المستجد 2113 إصابة، بينما بلغت الوفيات 104 حالة. وليست سلالة جنوب أفريقيا هي الوحيدة في القارة، حيث رصدت نيجيريا، في ديسمبر الماضي، سلالة جديدة على أرضها متحورة من فيروس كورونا مختلفة عن ما سبق وتم رصده، حيث يستند المتغير إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية، وذلك وفقا لرئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج.

وأظهرت البيانات أن أفريقيا سجلت 2.7 مليون إصابة بفيروس كورونا، و65 ألف حالة وفاة حتى أمس الخميس، وسجلت إصابات جديدة بالفيروس جاوزت الـ 30 ألف إصابة في أخر 24 ساعة.