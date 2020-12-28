إصابات كورونا وصلت مليون.. مصريون بجنوب أفريقيا: الوضع يسوء والغلق بدأ

رغم أن إفريقيا تعد إحدى أقل القارات تضررًا من جائحة كورونا المستجد «كوفيد -19»، إلا أنَّ الإصابات بالفيرةس وصلت لحد غير مسبوق في جنوب أفريقيا، حيث باتت جنوب أفريقيا بلاد «البافانا بافانا»، أول دولة في القارة السمراء يتجاوز عدد الإصابات المسجّلة فيها بفيروس كورونا عتبة المليون إصابة، مساء الأحد، وهو ما يعد مؤشر خطير.

متوسط حالات الإصابات اليومية الجديدة في جنوب أفريقيا تضاعفت، وذلك لمدة 7 أيام خلال الأسبوعين الماضيين، حيث كانت 8.65 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 10 ديسمبر الجاري، وتحولت إلى 18.25 حالة جديدة لكل 100 ألف شخص في 24 من الشهر نفسه، وفقًا لسكاي نيوز.

«نجدي»: السيطرة على الفيروس من خلال الغلق والتزام البيت هو الحل

الوضع في جنوب أفريقيا أصبح يعود للخلف ويسوء تدريجيًا منذ ما يقرب من شهر، وفقًا لما قاله محمد نجدي، المصري المقيم في مدينة جوهانسبرج بمحافظة جوتنج، في جنوب إفريقيا، لافتًا إلى أنَّ الإجراءات الاحترازية المشددة تم تخفيفها قبل بضعة أشهر ولكن تمّ تشديدها مرة أخرى لموسم الأعياد بعد أن زادت أعداد الإصابات مجددًا بشكل ملحوظ.

وأضاف «نجدي»، لـ«الوطن»، أنَّه مع بدء ظهور السلالة الجديدة لكورونا، تضاعفت أرقام الإصابات ما جعله يعود للعمل من المنزل مرة أخرى كما كان الوضع في الموج الأولى للوباء التاجي، مشددًا على الإجراءات الاحترازية لزوجته ونجله وأبناءه، «الغلق بيرجع تاني واحدة واحدة، لأن الأمور مش مستحملة، والسيطرة على الفيروس من خلال الغلق والتزام البيت هو الحل».

«أحمد»: شغال سواق وخايف رزقي يقف بسبب السلالة الجديدة

أما أحمد سيد الشهير بـ«تفاحة»، المصري المقيم في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، يوضح مدى تأثر عمله كسائق هناك بانتشار الوباء، قائلًا إنَّ إجراءات الغلق التي اتخذت في المرة الأولى شهر مارس أثرت عليه ماديًا بشكل كبير، ولا يريد العودة مرة أخرى لما سبق، بعدما أضحى لدي جنوب إفريقيا نصف مصابي القارة كلها.

وأوضح ابن مدينة الغربية، أنَّ ارتفاع عدد الإصابات جعل الدولة تفرض حظر تجول ليلي من الساعة 11 مساء حتى الساعة 4 صباحًا، لذا سيجبر على كما فرضت إغلاق الشواطئ العامة وتقييد مبيعات الكحول بـ4 أيام أسبوعيا، وهو ما جعل عمله ليلًا يصبح صباحا فقط، «خايف الشغل يقف خالص زي الأول».

وأشار المقيم في كيب تاون، إلى أنَّ تخطي حاجز المليون إصابة في جنوب أفريقيا أمر متوقع، بسبب تعداد السكان الذي يصل لنحو 58 مليون، وعدم استعياب الأزمة والتصدي لها منذ البداية، «الناس هنا دلوقتي بقى عندها خبرة بالإجراءات الاحترازية، وإن شاء الله يعدي طور الفيروس الجديد على خير والحياة تعود طبيعية تاني».