الاعتداء على صيدلي مصري في السعودية بأسلحة بيضاء (فيديو)

تناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لحادث اعتداء على صيدلي مصري يعمل بالمملكة العربية السعودية، يدعى أحمد أبوغنيم، في العاصمة «الرياض».

وحدث الاعتداء جراء مشاجرة مع أحد الأشخاص، لعدم توافر أحد الأدوية بالصيدلية التي يعمل فيها «أبو غنيم»، حيث كان يقود الشخص سيارة تحمل أرقاما كويتية.

وفي تفاصيل الفيديو، يظهر مجموعة من الأشخاص يقتحمون الصيدلية، وبحوزتهم أسلحة بيضاء نتج عنها إصابات بجروح خطيرة، طالت جسد الصيدلي بإصابات عدة.

وعاد صاحب السيارة ومعه المجموعة التي اعتدت على الصيدلي المصري بعد وقت من المشادة، ليستدعي أحدهم الأخير، ثم يعتدون عليه.

وأكدت مصادر باتحاد عام المصريين في السعودية، لـ«الوطن» أنها تتابع الحادث.

ويأتي حادث الاعتداء على الصيدلي المصري، بعد أيام محدودة من مقتل مدرس مصري على يد طالب سعودي لم يعجبه التقدير الذي منحه؛ إذ أطلق عليه طلقة خرطوش في الرأس، أدت إلى وفاته بعد نحو 3 أيام من الإصابة، وتواجده في العناية المركزة.