مصدر: الطالب السعودي قتل المدرس المصري بسبب منحه تقديرا ضعيفا

كشف مصدر مسؤول باتحاد المصريين في الخارج، لـ«الوطن» أن سبب قتل طالب سعودي (14 سنة) لمدرس مصري يعود إلى أنه استاء من التقدير الدراسي الذي منحه المدرس له.

وأوضح أن الحادث كان في منطقة تبعد عن العاصمة الرياض بحوالي 700 كلم تتبع وادي الدواسر، نقل على إثره للمستشفى، حيث أخرج الطالب فرد خرطوش وأطلق عليه طلقة في الرأس من الخلف.

وأشار إلى أنه تم نقل المدرس إلى المستشفى وتم استخراج طلقة رش من رأسه وحالته استقرت ليومين أو ثلاثة لكنه فارق الحياة اليوم.