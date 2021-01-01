14 إجراء لـ«قطاع التفتيش» لمكافحة فساد المحليات.. تعرف عليهم

كشف تقرير عن أداء قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، خلال العام الماضى عن قيام القطاع بخطة عمل للتفتيش ومتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية، في إطار ضبط الأداء ومكافحة الفساد، وفق تعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بتفعيل دور قطاع التفتيش.

ويرصد «الوطن» في النقاط التالية أهم ما قام به قطاع التفتيش للحد من الفساد داخل المحليات:

- المرور على 276 وحدة محلية شامل المرور على جميع الوحدات المحلية فى 16 محافظة، وتفتيش مفاجئ لـ78 مدينة وحي.

- إعداد تقرير مفصل لجميع الوحدات المحلية التي تم المرور عليها شامل فحص جميع محاور عمل الوحدات من التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والاداري، والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر مع الشكاوى العامة.

- رفع تقرير إلى رئاسة الجمهورية يشمل أهم الملاحظات والإجراءات التي اتخذتها التنمية المحلية للتصويب.

- تنفيذ توصيات رئاسة الجمهورية بشأن استمرار ومتابعة أعمال التفتيش وفحص الوحدات المحلية.

- رفع تقرير إلى رئاسة مجلس الوزراء بكل مأموريات التفتيش يتناول الملاحظات والتوصيات ومتابعة التنفيذ.

- رفع التقرير المفصل لكل محافظ فى جهة ولايته فيما يخصه من مأموريات تشمل الملاحظات والتوصيات التي انتهى إليها تقارير قطاع التفتيش.

-رفع التقرير لهيئة الرقابة الادارية بشأن متابعة الإجراءات حول إحالة المتقاعسين طبقًا لتقارير التفتيش.

- فحص العديد من الشكاوى الواردة من وزير التنمية المحلية، والتي تخص بعض قيادات الإدارة المحلية.

- تنفيذ عدد من مأموريات التفتيش المشتركة بين قطاع التفتيش وهيئة الرقابة الإدارية.

- متابعة ميدانية لمبادرة محافظا القاهرة والجيزة للنظافة في امبابة والخصوص والمطرية.

- فحص 2328 شكوى مرسلة لقطاع التفتيش عن طريق البريد العادي والإلكتروني والواتس آب.

- العمل في لجان مشتركة مع إدارة خدمة المواطنين للرصد الميداني لمستوى الخدمات المقدمة من الأحياء.

- تفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 276 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات في هذا الشأن، من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية في المحور المالي والإداري، ومعدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية وفحص الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية والسمات الشخصية.

- فحص بعض الشكاوى التي تخص ديوان عام الوزارة، وإعداد تقرير للسلطة المختصة بنتائج الفحص.