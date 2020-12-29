«التنمية المحلية»: زيادة كبيرة في التزام المنشآت بمواعيد الغلق الجديدة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن نسبة التزام المنشآت من محلات ومطاعم ومقاهى وورش ومولات بمواعيد الغلق الجديدة زادت بشكل كبير فى مختلف المحافظات ، مضيفا لـ«الوطن» إن هناك متابعات مستمرة من الوحدات المحلية بالتعاون مع الشرطة للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المنشآت التى أقرتها وزارة التنمية المحلية مطلع الشهر الجارى، لافتا إلى أنه مع مرور الوقت سيلتزم الجميع، وخاصة أنه تم ضبط نحو 11 ألف و806 منشآة خالفت مواعيد الغلق خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

غلق لكل منشأة تخالف مواعيد الغلق

وأشار إلى أن أى منشأة تخالف مواعيد الغلق يتم غلقها بعد إنذارها فى حالة حصولها على رخصة، وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة المدة، مؤكدا أن تلك المواعيد من شأنها الحفاظ على الانضباط ومنع التجاوزات والفوضى، وترشيد الطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها لتنظيف وتجميل الشوارع والميادين .

وأوضح قاسم أن الحملات مستمرة لمتابعة تطبيق المحال مواعيد الغلق وغرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تتابع أولا بأول الالتزام بمواعيد الغلق، مشددا على أن الدولة جادة في مواجهة أى تراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين.

غلق الكافيهات والمطاعم المخالفة لنسبة تشغيل50%

وأوضح أن هناك تشديد على المحافظين لقرار الالتزام بنسبة تشغيل 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية بالمحافظات وتطبيق غرامة فورية على أى مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق،وذلك فى صالح المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا تزامنا مع الموجة الثانية للفيروس، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات التي أقرتها الدولة فالوقاية خير من العلاج فى تلك الأوقات وعدم التهاون حتى لا يتم اتخاذ أى اجراءات أخرى.