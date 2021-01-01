قبل يومين من ذكرى مقتل سليماني.. «طهران» و«واشنطن» في خط المواجهة

استيقظ الإيرانيون في 3 يناير من العام الماضي، على نبأ مقتل قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني»، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية بطائرات بدون طيار«درون»، قرب مطار بغداد، ومنذ ذلك التاريخ توترت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، وازدادت حرب التصريحات بين الجانبين.

والغارة الأمريكية لم تسفر فقط على مقتل سليماني، بل قتل معه القيادي في «الحشد الشعبي» العراقي، أبو مهدي المهندس.

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه بعد أيام من اغتيال سليماني شنت طهران هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية عراقية منتشرة فيها قوات أمريكية.

ومع اقتراب الذكرى الاولى لمقتل قائد «فيلق القدس»، ازدادت حرب التصريحات والتهديدات المتبادلة بين الجانبين الإيراني والأمريكي.

واليوم، حذّر قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قآني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عملا انتقاميا لدماء سليماني قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية نفسها.

وكان المرشد في إيران علي خامنئي، توعد بالانتقام من منفذي ومصدري أوامر اغتيال «سليماني»، فيما قال رئيس البلاد حسن روحاني، إن الانتقام لن ينتهي إلا بقطع رجل واشنطن من المنطقة.

وأوضح «روحاني»، أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد «فيلق القدس»، فيما قالت وزارة «الخارجية» الإيرانية، إن معلومات استخباراتية، أشارت إلى عزم واشنطن فبركة ذرائع لشن حرب.

قائد «الحرس الثوري»: الانتقام الصعب ليس مجرد نقطة

وقال قآني، خلال مشاركته في مراسم ذكرى مقتل سليماني، إن ترامب شخصية قذرة ومجرمة لا تلتزم بأي مبادئ، موضحا ان الولايات المتحدة ترتجف في العراق وتنفذ طلعات جوية لا سابق لها في سماء العراق.

بدوره، أوضح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، اليوم، أن بلاده لا تخشى ولا تقلق من مواجهة أي قوة في العالم، مضيفا في مراسم احياء الذكرى الأولى لمقتل سليماني في «جامعة طهران»، ان الانتقام الصعب ليس مجرد نقطة وإنما هو مسيرة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأشار المسؤول العسكري الإيراني، أن بلاده ستنتقم لسليماني ورفاقه، مشيرا إلى ان طريق الانتقام الصعب هو طريق انهيار «الكيان الصهيوني» وانهيار الهيمنة السياسية الأمريكية على المنطقة وطرد واشنطن من المنطقة.

بدوره، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري إن الثأر لدم سليماني لن ينسى مع تقادم الزمن، مضيفا في رسالة بمناسبة ذكرى مقتل قائد «فيلق القدس»، إنه من الضروروي، بذل الجهود الشاملة لتحقيق أهداف سليماني، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وفي المقابل، أوضحت الولايات المتحدة في وقت سابق، أنها مستعدة للرد في حال هاجمتها طهران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال، إن مقتل سليماني، أظهر حقيقة الخط الأحمر الذي وضعته بلاده لطهران.

من جانبها، قال وسائل إعلام أمريكية، إن هناك انقسام بين المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، بشأن خطر شن هجمات محتملة من إيران قبل ذكرى مقتل سليماني.

وأوضح مسؤول رفيع المستوى في «البنتاجون»، في وقت سابق، إن الخطر الذي تشكله إيران بلغ الآن أرفع مستوى منذ مقتل سليماني، بينما أوضح مسؤولون آخرون في وزارة الدفاع، أن المخاوف مبالغ فيها.