بعد انفجار مستودع خردة بـ«كراتشي».. أبرز حوادث باكستان خلال 2020

بدأت باكستان، العام الميلادي الجديد2021، بانفجار وقع في جنوب البلاد وتحديدا في مدينة «كراتشي»، أسفر الانفجار عن مقتل شخص، وجاء الانفجار في بمستودع للخردة بالمدينة الباكستانية، فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن الضحية كان يحاول تفكيك مولد باستخدام مطرقة عندما وقع الانفجار.

من جانبه، أوضح فريق «تفكيك المتفجرات»، أن الانفجار نجم عن مواد متفجرة، وأشار الفريق، إلى انفجار أنبوبًا للخردة كان به من 400 إلى 500 جرام من المواد المتفجرة عندما طرق عليه بالمطرقة، وفقا لما ذكرته قناة «سماء تي في» الباكستانية.

وفي 9 أغسطس من العام الماضي، لقي ما لا يقل عن شخصين مصرعهما، وأصيب 6 آخرون إثر حريق نشب في مبنى سكني مكون من 3 طوابق في «بيشاوار» شمال غربي باكستان.

وفي 3 يوليو الماضي، قتل 20 شخصا على الأقل في حادث اصطدام قطار بحافلة تقل مجموعة من الحجاج السيخ في إقليم البنجاب شرق البلاد.

وقالت «السكك الحديدية» الباكستانية، في ذلك الوقت، إن عدد من الوفيات ينتمون إلى أسرة واحدة.

وفي 22 مايو الماضي، قتل 97 شخصا جراء تحطمت طائرة باكستانية من طراز «إيرباص إيه. 320» في «كراتشي»، وقال وزير الطيران الباكستاني غلام ساروار خان، في يونيو 2020، إن قائدي الطائرة الباكستانية كانا في حالة تشتت وانشغال بالحديث عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثناء استعدادهما لمحاولة هبوط أولية فاشلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 13 إبريل 2020 قتل طياران في الجيش الباكستاني، إثر تحطم طائرة تدريب عسكرية، بإقليم البنجاب الباكستاني.

وفي 23 فبراير من العام الماضي، قتل 6 أشخاص نتيجة انفجار ناقلة للغاز في «كويتا» قرب الحدود الباكستانية الأفغانية.

وفي 8 فبراير 2020، لقى شخص واحد مصرعه، وأصيب 5 آخرين، جراء انفجار، بسبب تسرب للغاز في منزل بمنطقة «كرك» في شمال غربي باكستان.