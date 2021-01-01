تقرير: العبث التركي في «الوطية» يقوض جهود حل الأزمة الليبية «فيديو»

ما زال العبث التركي مستمرا في الأزمة الليبية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتوقف كافة العمليات العسكرية الموقع بين طرفي النزاع حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة مداد نيوز السعودية، على يوتيوب.

تركيا تهدد المسار السياسي

وأوضح التقرير، أن وكالة نوفا الإيطالية قد أكدت إرسال السلطات التركية دعمًا عسكريًا جديدًا إلى قاعدة الوطية والتي تقع في منطقة غرب ليبيا، الأمر الذي يُهدد المسار السياسي الذي شهد تقدمًا ملموسًا نحو الوصول إلى توافق حول حل الأزمة الليبية، لكن تركيا نقلت أنظمة دفاع جوية مملوكة حصريا للدول الأعضاء في حلف الناتو ومواد لوجستية وغذائية ومرتزقة سوريين إلى ليبيا.

جسر جوي مباشر بين تركيا والوطية

وأشار التقرير، إلى أنه على مدار الشهر الماضي قامت السلطات التركية بإنشاء جسرًا جويًا مباشرًا بين مطارات التركية وقاعدة الوطية الجوية الليبية، حيث إن أنقرة جعلت قاعدة الوطية غرفة عمليات للجيش التركي، بينما تركيا نقلت أيضًا بطاريات صواريخ هوك بالإضافة إلى منظومات رادار ثلاثي الأبعاد لقاعدة الوطية الليبية.

عبث تركي

واستعرض التقرير الاتفاقيات التي تمت بين اللجنة العسكرية 5+5، التي من أهم بنودها خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، لكن مخطط العبث التركي يتعارض مع تلك الاتفاقيات، فالعبث التركي يقوض أيضا المجهودات الأممية والدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل للأزمة الليبية.