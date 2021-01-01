الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية من الحوثيين جنوب محافظة مأرب

نجح الجيش الوطني اليمني، اليوم، في تحرير مواقع استراتيجية من الحوثيين جنوب محافظة «مأرب» شمال شرقي العاصمة «صنعاء»، وقال قائد القطاع الغربي بالجيش اليمني، العقيد أحمد مجيديع، لموقع «سبتمبر نت»، إن الجيش تمكن من استعادة مواقع استراتيجية في غرب جبهة «جبل مراد» بالمحافظة اليمنية.

وأضاف مجيديع، أن المعارك، أسفرت عن سقوط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وكان الجيش اليمني، أعلن في وقت سابق، مقتل وإصابة العديد من عناصر الحوثيين خلال صد هجوم شنه الحوثيين على مواقع عسكرية في هيلان والمشجح غرب مأرب، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي سياق متصل، جدد الحوثيون، اليوم، استهداف القرى السكنية بقرية «السبعة» جنوب الحديدة غرب اليمن، وقالت مصادر محلية، إن الحوثيين، استهدفوا القرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتواصلت موجة النزوح لعدد جديد من الأسر اليمنية، ولليوم الثاني على التوالي، من حي «منظر السكني»، جنوب الحديدة، إلى مديرية الخوخة، بسبب استمرار قصف الحوثيين الأحياء السكنية.

من جانبه، شكل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» ، في وقت سابق، فريقاً للوقوف على الأضرار التي تعرض لها «مطار عدن» الدولي، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والسلطات المحلية بالمحافظة، بعد الاعتداء الذي وقع الأربعاء الماضي، لحظة وصول أعضاء من الحكومة اليمنية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة.

وهزت 3 انفجارات صالة المطار، الأربعاء الماضي، فيما قال وزير الصحة اليمني، قاسم بحيبح، في وقت سابق، إلى وقوع 25 قتيلا و110 مصابين جراء استهدف المطار.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليمنية، في وقت سابق، إن الحوثيين استهدفوا مطار عدن الدولي، معتبرة أن استهداف المطار انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.