سيتمكن من تجاوز "فيتو ترامب".. "الشيوخ" يقترب من إقرار موازنة "الدفاع"

تخطى «مجلس الشيوخ» الأمريكي العقبة الأولى لتجاوز «فيتو» الرئيس دونالد ترامب على موازنة الدفاع، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان «مجلس النواب» الأمريكي، صادق في وقت سابق، بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة الرئيس الأمريكي الحالي.

وصوت 335 نائبًا لصالح المشروع مقابل 78 صوتًا ضده، وبالتالي سيتمكن المجلس من تجاوز فيتو ترامب في حال قرر استخدامه.

وكان الرئيس الأمريكي، هدد باستخدام «الفيتو» على مشروع القانون لأسباب من بينها أنه يتضمن بندًا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفيدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

وغرد «ترامب»، في وقت سابق قائلاً، إن الصين هي الفائز الأكبر من مشروع قانون الدفاع الجديد، مضيفًا أنه سيستخدم الفيتو، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وانتقد الرئيس الامريكي الميزانية التي لا تأخذ بعين الاعتبار سعيه لإلغاء المادة 230 من قانون الإنترنت، وهي تقنن عمل وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، قال مسؤول أمريكي، اليوم، إن بلاده حصلت على معلومات أشارت إلى أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أو مصالح واشنطن في المنطقة.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في وقت سابق اليوم، إلى أن بعض التقارير حول احتمالية بدء واشنطن حربًا ضد بلاده خلال نهاية فترة حكم إدارة ترامب ربما تكون صحيحة.

وأشار زاده، في تصريحات لوكالة «فارس» الإيرانية للأنباء، إلى أن طهران سترد بشكل ساحق على أي محاولة لتجاوز خطوطها الحمراء أو تهديد أمنها القومي.

وأكد «زاده» أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة عبر القنوات الدبلوماسية أن عواقب لأي مغامرة من واشنطن تقع على عاتقها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».