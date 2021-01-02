حكاية سيدة خلعت زوجها «العقيم».. أنجبت من عشيقها ورمت طفلتها في الشارع

حلم الأمومة تبدد لديها بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية أن زوجها غير قادر على الإنجاب «عقيم»، فقررت أن تخلع زوجها بعد عامين من الزواج للبحث عن حلمها مع زوج آخر، لكن الفتاة الثلاثينية تعرفت على شاب ونشأت بينهما قصة حب وتطورت الأمور بينهما إلى تكرار المقابلات حتى وصلت إلي إقامة علاقة جنسية كاملة أثمرت عن حمل السيدة، وطوال مدة الحمل حاولت إقناع عشيقها بإتمام الزواج، لكنه كان يسوف الأمر لإشباع رغبته الجنسية منها، وبعد أن وضعت الجنين أغلق هاتفه وانقطع عن مقابلتها.

العشيق: البنت دي مش مني

ظلت 3 أشهر بعد الولادة تلاحق حبيبها ليعترف بطفلتهما، ذهبت إليه في جميع الأماكن التى تعرفها لكن دون فائدة، اهتمامها بطفلتها كان يقل كلما تسرب حلم إثبات نسب الطفلة من قبل والدها الذي أغلق هاتفه المحمول بعد أن أرسلها لها رسالة يقول فيها «البنت دي مش مني»، وبعد أن تنصل الشاب من الطفلة واتهم حبيبته بتعدد علاقات الجنسية مع الرجال، حسمت السيدة أمرها وقررت التخلي عن الرضيعة بإلقائها في صندوق قمامة بالقليوبية.

بكاء الرضيعة يكشف المأساة

لاحظ أحد المارة بكاء الرضيعة داخل صندوق القمامة فأسرع ناحيتها وأخرجها من الصندوق وأبلغ الشرطة بالحادث، فحضرت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، ونقلت الرضيعة إلى إحدى دور رعاية الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بموجب قرار من النيابة العامة.

نجحت جهود المباحث في القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الجريمة وأنها ألقت طفلتها في القمامة وهى نادمة على فعلتها، لكن تصرفات عشيقها هى التي دفعتها إلى هذا التصرف بعد أن رفض الاعتراف بنسب الطفلة.

قررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تعريض حياة طفلتها للخطر.