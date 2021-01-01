مقتل 5 نساء في قصف حوثي على قاعة أفراح جنوب الحديدة

قتل 5 نساء و أصيب 7 آخرين بينهم 3 أطفال في قصف للحوثيين جنوبي «الحديدة» الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وقالت مصادر لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن القذيفة الحوثية سقطت في قاعة أفراح بشارع المطار جنوب الحديدة.

والاثنين الماضي، جدد الحوثيون،، قصفهم المدفعي على أحد المجمعات الصناعية، في الحديدة غرب اليمن، ما أدى إلى إصابة 5 عمال.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية، توصلت مع الحوثيين في ديسمبر 2018 في السويد، إلى اتفاق بشأن الحديدة، وتضمن الاتفاق إعادة الانتشار المشترك للقوات من الحديدة وموانئها، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أنها لم تنفذ بسبب اختلافات بين الجانبين حول تفاصيلها.

ويشكل «ميناء الحديدة» اليمني، شريان الحياة الرئيسي لثلثي سكان البلاد، وكان لإغلاقه أثر كارثي على الشعب اليمني، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي سياق متصل، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم «اتفاق الحديدة»، أبهيجيت جوها، إيتعين وقف إطلاق النار وإعطاء الوقت الكافي للمبعوث الأممي والبعثة الأممية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتأتي الهجمات الحوثية على الحديدة، بعد إعلان الجيش الوطني اليمني، في وقت سابق اليوم، نجاحه،في تحرير مواقع استراتيجية من الحوثيين جنوب محافظة «مأرب».

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، قال في وقت سابق، إن الحوثيين، باتوا أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا يقلوا خطورة عن تنظيم «داعش» و«القاعدة».

وأضاف مجلي، أن الحوثيين يرتكبون جرائم حرب بصورة شبه يومية، وينتهكون حقوق الإنسان.

وتعرض مطار عدن الدولي، لـ3 انفجارات الأربعاء الماضي، ما أسفر عن سقوط 25 قتيلا و110 مصابين، فيما قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن الحوثيين استهدفوا المطار الدولي.