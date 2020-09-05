وزير النقل يستقبل الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدة الجديدة 

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، بميناء الإسكندرية الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدة الجديدة بإجمالي 30 جرارًا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة "GE Transportation".

وقال وزير النقل، إنَّه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالي عدد الجرارت التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرار جديد ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستسهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفاً أنَّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على اعلى مستوى للمواطن المصري.

وأضاف أنَّ هذه الجرارت الجديدة يتمّ تركيبها مع العربات الجديدة التي تصل تباعاً وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب، وهي الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن في مستوى الخدمة على أرض الواقع، مبينًا أنَّه سيتمّ تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.

وأشار وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، إلى أن ما يتمّ تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتمّ داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تمّ الانتهاء من 8 جرارات، وسيتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنَّ هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكّد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

وأوضح وزير النقل، أنَّه تمَّ التعاقد على 260 جرارًا جديدًا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارًا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتمثل في (110 جرارات جديدة من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك – وتصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، إضافة إلى تحديث 50 جرارًا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرارا أخرى من الأسطول الحالي، إضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارًا، وكانت إجمالي قيمة الصفقة 466.3 مليون دولار، إضافة إلى 100 جرار جديد بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو).

وأضاف وزير النقل، أنَّ هناك اهتمام كبير بتدريب العنصر البشري في السكة الحديد باعتباره أهم عناصر نجاح المنظومة حيث يتمّ إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب في الخارج مع الشركات التي يتمّ التعاقد معها لتوريد الوحدات المتحركة، كما يتمّ إنشاء ورش متخصصة في كل نوع من أنواع الوحدات المتحركة مثل ورش التبين المتخصصة في تأهيل وإصلاح جرارت "GE"، حيث تتمّ تلك الأعمال تحت إشراف خبراء هذه الشركات العالمية وبأيدي المهندسين والعمال والفنيين.

ولفت إلى أنَّه خلال الفترة الماضية تمّ تعيين 150 مهندسًا بالسكة الحديد تمّ اختيارها وفقًا لأعلى معايير الاختيار، وتمّ التصديق على تعيين 150 مهندسًا آخرين وكذلك تعيين 1000 فني وعامل وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك وهو ما يدل على مدى اهتمام الوزارة بالعامل البشري في السكة الحديد.

وأضاف أنَّه يتمّ تطوير جميع عناصر المنظومة من المحطات وتحديث منظومة إشارات كهرباء السكك الحديدية والمزلقانات والقضبان، وكذلك ازدواج الخطوط المفردة ثم إنشاء خطوط جديدة لكي ننقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024.

وناشد وزير النقل المواطنين بالحرص على الحصول على تذكرة ركوب القطارات حيث أنها احد مصادر الدخل بالسكة الحديد وتجنب السلوكيات السلبية بالسكك الحديدية مثل التسطيح أعلى القطارات وشد فرامل الهواء في أثناء سير القطارات وعدم المحافظة على نظافة القطارات حيث أن السكة الحديد ملك للشعب المصري وأنه يجب المحافظة عليها.